The Isle of Man Government has released the dates of the public bank holidays for 2026.

Treasury has confirmed the dates in accordance with the provisions of the Bank Holidays Act 1989.

The dates are as follows:

* Thursday 1 January (New Year’s Day)

* Friday 3 April (Good Friday)

* Monday 6 April (Easter Monday)

* Monday 4 May (Early May Bank Holiday)

* Monday 25 May (Spring Bank Holiday)

* Friday 5 June (TT Bank Holiday)

* Monday 6 July (Tynwald Day Bank Holiday)

* Monday 31 August (Summer Bank Holiday)

* Friday 25 December (Christmas Day)

* Saturday 26 December (Boxing Day)

* Monday 28 December (Substitute for Boxing Day)

Further details of Bank Holidays can also be found on the Treasury website: http://www.gov.im/treasury. You can also email: [email protected]; or call (01624) 685980.