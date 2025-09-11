The Isle of Man Government has released the dates of the public bank holidays for 2026.
The dates are as follows:
* Thursday 1 January (New Year’s Day)
* Friday 3 April (Good Friday)
* Monday 6 April (Easter Monday)
* Monday 4 May (Early May Bank Holiday)
* Monday 25 May (Spring Bank Holiday)
* Friday 5 June (TT Bank Holiday)
* Monday 6 July (Tynwald Day Bank Holiday)
* Monday 31 August (Summer Bank Holiday)
* Friday 25 December (Christmas Day)
* Saturday 26 December (Boxing Day)
* Monday 28 December (Substitute for Boxing Day)
Further details of Bank Holidays can also be found on the Treasury website: http://www.gov.im/treasury. You can also email: [email protected]; or call (01624) 685980.