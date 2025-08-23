A number of bus services today (Saturday) are at risk of cancellation due to staff shortages.
The following services are affected:
1140 service 22K Link
1210 service 22k Link
1130 service 1 Lord Street – Port Erin
1230 service 11a Port Erin – PSM – Victoria Street
1240 service 22k Link
1310 service 22k Link
1614 service 1h Port Erin – Vict Street – Onchan – Nobles – Onchan – Prom – Lord Street
1705 service 12a Lord Street – PSM – Port Erin
1818 Port Erin – PSM – Vict Street – Onchan – Willaston – Lord Street
1830 service 1 Lord Street – Port Erin
1837 service 6f Lord Street – Foxdale – Peel
1930 service 21h Lord Street – Anagh Coar – Hospital – Lord Street
1938 service 11a Port Erin – PSM – Vict Street – Onchan – Willaston – Lord Street
1945 service 6 Peel – Lord Street
2129 service 12 Lord Street – Willaston – Onchan – Lord Street
2140 service 2a Lord Street – PSM – Port Erin