A number of bus services today (Saturday) are at risk of cancellation due to staff shortages.

Bus Vannin apologised for any inconvenience and said its supervisory team are doing their upmost to continue to try to provide cover.

The following services are affected:

1140 service 22K Link

1210 service 22k Link

1130 service 1 Lord Street – Port Erin

1230 service 11a Port Erin – PSM – Victoria Street

1240 service 22k Link

1310 service 22k Link

1614 service 1h Port Erin – Vict Street – Onchan – Nobles – Onchan – Prom – Lord Street

1705 service 12a Lord Street – PSM – Port Erin

1818 Port Erin – PSM – Vict Street – Onchan – Willaston – Lord Street

1830 service 1 Lord Street – Port Erin

1837 service 6f Lord Street – Foxdale – Peel

1930 service 21h Lord Street – Anagh Coar – Hospital – Lord Street

1938 service 11a Port Erin – PSM – Vict Street – Onchan – Willaston – Lord Street

1945 service 6 Peel – Lord Street

2129 service 12 Lord Street – Willaston – Onchan – Lord Street

2140 service 2a Lord Street – PSM – Port Erin