Tonight’s (Tuesday’s) planned qualifying session for the Manx Grand Prix (MGP) 2025 has been pushed back due to two crashes.
Both incidents happened on open roads, the Isle of Man Constabulary has confirmed.
A spokesperson for the police said: ‘Due to two RTCs on the open roads, there will be a thirty-minute delay to roads closing for tonight's qualifying session.
‘Roads are currently due to close at 18:30.’
Tonight’s revised schedule is as follows:
* 6.50pm - Senior / Supersport MGP
* 7.25pm - Junior / Supertwin MGP
WEDNESDAY SCHEDULE
* Roads close at 6pm
* 6:30pm - Formula 1 Classic / Lightweight Classic
* 7:20pm - Lightweight Classic / Historic Senior / Historic Junior
* Roads re-open no later than 9pm