Manx Hockey Association’s fledgling men’s and women’s leagues continue this weekend with a near full complement of fixtures taking place around the island.

The 2026 campaign pushed back in earnest on Saturday, although several games were postponed because of frozen pitches.

Hopefully this weekend’s games all go ahead as scheduled, although the Women’s Premiership clash between Harlequins A v Bacchas A has been moved to Monday evening.

FIXTURES

Saturday, January 17:

Men’s Premiership

12.35pm @ NSC - Bacchas A v Harlequins A

12.35pm @ CRHS - Castletown A v Vikings B

2.05pm @ QEII - Valkyrs A v Vikings A

Women’s Premiership

2.05pm @ CRHS - Castletown A v Vikings A

2.05pm @ KWC - Castletown B v Valkyrs A

Harlequins A P-P Bacchas A (see below)

Men’s Division One

12.35pm @ QEII - Valkyrs C v Castletown B

3.35pm @ KWC - Bacchas Colts v Castletown C

5.05pm @ KWC - Harlequins B v Ramsey A

Women’s Division One

11.05am @ QEII - Valkyrs B v Bacchas B

12.35pm @ KWC - Castletown C v Bacchas C

2.05pm @ RGS - Vikings B v Ramsey A

Men’s Division Two

11.05am @ CRHS - Bacchas B v Valkyrs B

12.35pm @ RGS - Vikings C v Ramsey B

3.35pm @ NSC - Harlequins C v Bacchas C

Women’s Division Two

11.05am @ NSC - Harlequins B v Valkyrs C

3.35pm @ RGS - Ramsey B v Vikings C

Under-15s League

3.35pm @ QEII - Valkyrs v Vikings

3.35pm @ CRHS - Castletown Sabres v Bacchas

---------

REARRANGED FIXTURE

Monday, January 19:

Women’s Premiership

7.30pm @ QEII - Harlequins A v Bacchas A