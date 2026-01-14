Manx Hockey Association’s fledgling men’s and women’s leagues continue this weekend with a near full complement of fixtures taking place around the island.
The 2026 campaign pushed back in earnest on Saturday, although several games were postponed because of frozen pitches.
Hopefully this weekend’s games all go ahead as scheduled, although the Women’s Premiership clash between Harlequins A v Bacchas A has been moved to Monday evening.
FIXTURES
Saturday, January 17:
Men’s Premiership
12.35pm @ NSC - Bacchas A v Harlequins A
12.35pm @ CRHS - Castletown A v Vikings B
2.05pm @ QEII - Valkyrs A v Vikings A
Women’s Premiership
2.05pm @ CRHS - Castletown A v Vikings A
2.05pm @ KWC - Castletown B v Valkyrs A
Harlequins A P-P Bacchas A (see below)
Men’s Division One
12.35pm @ QEII - Valkyrs C v Castletown B
3.35pm @ KWC - Bacchas Colts v Castletown C
5.05pm @ KWC - Harlequins B v Ramsey A
Women’s Division One
11.05am @ QEII - Valkyrs B v Bacchas B
12.35pm @ KWC - Castletown C v Bacchas C
2.05pm @ RGS - Vikings B v Ramsey A
Men’s Division Two
11.05am @ CRHS - Bacchas B v Valkyrs B
12.35pm @ RGS - Vikings C v Ramsey B
3.35pm @ NSC - Harlequins C v Bacchas C
Women’s Division Two
11.05am @ NSC - Harlequins B v Valkyrs C
3.35pm @ RGS - Ramsey B v Vikings C
Under-15s League
3.35pm @ QEII - Valkyrs v Vikings
3.35pm @ CRHS - Castletown Sabres v Bacchas
---------
REARRANGED FIXTURE
Monday, January 19:
Women’s Premiership
7.30pm @ QEII - Harlequins A v Bacchas A
Comments
This article has no comments yet. Be the first to leave a comment.